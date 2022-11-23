Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 23 ноября 2022Мир

Шотландии отказали в проведении референдума о независимости

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости без согласия британского правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Верховный суд постановил, что шотландский парламент «не имеет полномочий издавать законы о референдуме о независимости Шотландии». Консервативное правительство Великобритании в Лондоне отказывается одобрить голосование, так как вопрос был решен на референдуме 2014 года, и шотландские избиратели отвергли независимость.

Ранее газета Express сообщила, что после смерти британской королевы Елизаветы II число сторонников независимости Шотландии от Соединенного Королевства снизилось с 49 до 42 процентов.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в лице первого министра Шотландии Николи Стерджен активно настаивает на необходимости повторного голосования после выхода Великобритании из Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Стало известно о проблемах со здоровьем певицы МакSим
Пригожин снял на видео вступивших в ЧВК «Вагнер» заключенных
На экс-организатора «Русских маршей» Демушкина завели два административных дела
Появились новые подробности загадочной смерти туристки в люксовом отеле Мексики
Российскую воспитательницу обвинили в смерти двухлетней девочки в детском саду
Появились подробности об уволившемся и отправившемся в зону СВО российском мэре
Офицер с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении
Захарова предложила СБУ провести обыски у Зеленского
В Госдуме рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.