Шотландии отказали в проведении референдума о независимости

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости без согласия британского правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Верховный суд постановил, что шотландский парламент «не имеет полномочий издавать законы о референдуме о независимости Шотландии». Консервативное правительство Великобритании в Лондоне отказывается одобрить голосование, так как вопрос был решен на референдуме 2014 года, и шотландские избиратели отвергли независимость.

Ранее газета Express сообщила, что после смерти британской королевы Елизаветы II число сторонников независимости Шотландии от Соединенного Королевства снизилось с 49 до 42 процентов.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия в лице первого министра Шотландии Николи Стерджен активно настаивает на необходимости повторного голосования после выхода Великобритании из Евросоюза.