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17:24, 23 ноября 2022Из жизни

Самая ядовитая рыба в мире испортила туристке медовый месяц

The Mirror: женщина пошла нырять во время медового месяца и наступила на бородавчатку

Фото: Vladimir Wrangel / shutterstock

Жительница британского города Лаймингт, графство Гэмпшир, во время медового месяца на острове Маврикий наступила на бородавчатку, которая считается одной из самых ядовитых рыб в мире. Об этом сообщает The Mirror.

27-летняя Эми Томсон и 37-летний Каллюм Томсон после свадьбы поехали в двухнедельное путешествие на остров Маврикий. Будучи на острове, молодожены отправились нырять с маской и ластами и купили тур на скоростной лодке к наиболее интересным местам для погружений.

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«Под конец поездки организаторы устроили барбекю на пляже. Мне было жарко, и я захотела пойти искупаться. Один из организаторов сказал, что мне не нужны коралловые тапочки для плавания в этом месте», — рассказала Эми. И она пошла купаться босиком.

Сразу после того, как Эми зашла в воду, она почувствовала, что на что-то наступила. Сначала она подумала, что это коралл. После этого ее ступня приобрела сине-белый оттенок и раздулась вдвое. Оказалось, что ее ужалила бородавчатка — одна из самых ядовитых рыб в мире.

По возвращении в отель британка обратилась к врачу, который порекомендовал ей отправиться в больницу. Лечение в больнице обошлось паре в 1,8 тысячи фунтов (129,7 тысячи рублей). Эми поместили под капельницу и сделали укол морфина. Следующую ночь она провела в больнице, где ей вводили противоядие. Врачам пришлось сделать надрез на ноге пациентки и выдавить яд.

Остаток медового месяца Томсон делала перевязки и отдыхала у бассейна. Пара провела на Маврикии остаток отпуска, после чего вернулась в Великобританию. Со временем боль усиливалась и спустя два месяца после произошедшего здоровье Эми полностью не восстановилось.

У бородавчатки 13 игл на спинном плавнике, каждая может поразить смертельным ядом. Чаще всего люди страдают от яда бородавчаток, если случайно наступают на них. При отсутствии лечения такие случаи могут привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что двое жителей Австралии во время прогулки по пляжу вблизи города Дарвин, Северная территория Австралии, случайно наткнулись на одну из самых ядовитых рыб в мире и спасли ее, сдвинув ближе к воде.

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Алиса Дмитриева
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