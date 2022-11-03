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18:08, 3 ноября 2022Из жизни

Мужчина случайно наткнулся на пляже на самую ядовитую рыбу в мире

Daily Mail: двое мужчин искали самого ядовитого осьминога и нашли смертельно ядовитую рыбу

Кадр: @julianobayd / TikTok

Двое жителей Австралии во время прогулки по пляжу вблизи города Дарвин, Северная территория Австралии, случайно наткнулись на одну из самых ядовитых рыб в мире и спасли ее, сдвинув ближе к воде. Об этом сообщает Daily Mail.

Дэниел Браун вместе с другом шел вдоль пляжа во время отлива. Мужчины искали самого ядовитого осьминога в мире — синекольчатого осьминога. Однако вместо этого они нашли смертельно опасную бородавчатку, на которую Браун чуть не наступил. Этот вид рыб считается одним из самых ядовитых в мире.

Мужчина рассказал о неожиданной находке в соцсетях. Он пояснил, что бородавчатки обладают ядовитыми шипами на спине, через которые могут впрыснуть жертве мощный токсин. «Этот токсин может быть смертельным для человека, если не применить противоядие. Однако в Австралии не известны случаи гибели из-за бородавчатки», — отметил он.

Поняв, что найденная ядовитая рыба была жива, друзья подтолкнули ее ближе к воде, чтобы она смогла вернуться в океан. При этом австралийцы подчеркнули, что старались не трогать бородавчатку руками. Браун порекомендовал своим подписчикам внимательно смотреть под ноги, прогуливаясь по пляжу. «Не все камни — на самом деле камни», — резюмировал он.

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В Департаменте здравоохранения Квинсленда предостерегли от контакта с бородавчаткой. Специалисты рекомендуют носить крепкую обувь во время прогулок по берегу. Если человек все-таки напоролся на шип ядовитой рыбы, ему необходимо как можно скорее ввести противоядие. Бородавчатка способна убить взрослого человека менее чем за час. Даже если яд окажется не смертельным, это один из самых болезненных уколов, который человек может перенести.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, отправился кататься на лодке и наткнулся на смертельно ядовитую бородавчатку, также известную как рыба-камень. Рыба зацепилась за весло, которым греб мужчина.

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Алиса Дмитриева
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