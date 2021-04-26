Мужчина покатался на лодке и наткнулся на одну из самых ядовитых рыб в мире

Житель австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, отправился кататься на лодке и наткнулся смертельно ядовитую бородавчатку, также известную как рыба-камень. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 25 апреля, мужчина и женщина отправились плавать на байдарках. Неожиданно одно из их весел ударилось о неизвестный объект. Каякеры подняли весло и пришли в ужас, когда увидели зацепившуюся за весло рыбу-камень, также известную как бородавчатка. Это одна из самых ядовитых рыб в мире.

«К сожалению, я не успела разглядеть ее, но мой партнер и друг сегодня впервые в жизни увидел рыбу-камень!» — подписала женщина опубликованную ею в Facebook фотографию.

Фото со смертельно ядовитой рыбой собрало сотни комментариев пользователей. «Мой друг наступил на одно из этих ужасных созданий около 20 лет назад. После этого он три месяца лежал в больнице и дважды чуть не умер», — написал один из них.

Другие подошли к произошедшему с классическим австралийским юмором: «В море полно рыбы, говорили они. Будет весело, говорили они», — написал один из комментаторов.

У бородавчатки 13 игл на спинном плавнике, каждая из которых может поразить смертельным ядом. Эти рыбы часто встречаются на отмелях на севере Австралии. Чаще всего люди страдают от яда бородавчаток, если случайно наступают на них. В отсутствие лечения такие случаи могут привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Херви-Бэй, штат Квинсленд, нашла на пляже Еранган загадочное морское существо. Она предположила, что это рыба-камень, также известная как бородавчатка.