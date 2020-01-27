Похожее на мозг тело морского существа вынесло к берегам США

Тело морского существа, по форме и цвету похожее на мозг, вынесло к берегам США. Об этом сообщает Daily Star.

Житель американского штата Южная Каролина Александр Ильг (Alexander Ilg) гулял по пляжу Фолли Бич и обнаружил похожий на желе шар розового цвета, выплывший из океана. Он сфотографировал находку и разместил снимок на своей странице в Facebook с подписью: «Кто-нибудь знает, что это такое?».

Пользователи сети сделали несколько предположений о находке. Один из них посчитал, что это морской пришелец, другой — что это сопли кита. Еще несколько людей сказали, что это огромный кусок жевательной резинки или мозг акулы.

После долгих обсуждений пользователи пришли к выводу, что происхождение существа гораздо менее экзотично, чем они предполагали. Оно оказалось представителем класса оболочников.

Оболочники — это организмы с мешковатыми телами, обитающие в морских водах. Они прикрепляются к причалам и судам и фильтруют воду для получения питательных веществ. Встречаются оболочники разных цветов, в том числе, розового, красного, зеленого и черного.

Ранее сообщалось об огромной белой глыбе, которую вынесло к берегам Англии. Ее обнаружил во время прогулки местный житель. Он отправил фото находки морским биологам, чтобы выяснить, что это такое.

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