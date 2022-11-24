Батальон из украинских пленных появился в Донбассе

В ДНР сформировали батальон из украинских пленных, они готовы отправиться на передовую

В Донецкой народной республике (ДНР) сформировали батальон из украинских военнопленных, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах нового российского региона. Как заявляется, они уже готовы отправиться на передовую.

«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», — рассказал представитель силовых структур.

Он указал, что в состав подразделения вошли 50 бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые по своей воле перешли на сторону России.

Накануне президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства, ей нужно набрать 25 тысяч подписей, чтобы Зеленский ее рассмотрел.