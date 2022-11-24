«Львовоблэнерго»: во Львовской области начались аварийные и почасовые отключения света

Во Львовской области начались аварийные и почасовые отключения электроэнергии. Об отсутствии света в регионе заявила энергораспределительная компания ЧАО «Львовоблэнерго» в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня, 24 ноября, по указанию "Укрэнерго" во Львовской области введены все типы аварийных и почасовых отключений», — говорится в сообщении.

В предыдущем посте компания уточнила, что в результате ракетного обстрела были временно обесточены все атомные и большинство тепловых и гидроэлектростанций. Кроме того, повреждения получили объекты электропередачи.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что весь город остался без электроснабжения. Он также предупредил о возможных перебоях с водоснабжением. Позже город перешел на работу дизель-генераторов. Мэр добавил, что во Львове перестали функционировать трамваи и троллейбусы.