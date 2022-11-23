Львов остался без электроснабжения

Мэр Львова Садовый заявил, что город остался без электроснабжения

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале, что весь его город остался без электроснабжения.

Градоначальник отметил, что сейчас во всем городе нет света. «Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением», — предупредил он, оценивая обстановку.

Позже Садовый уточнил, что из-за отсутствия электроэнергии временно прекращена подача отопления и воды. «Переходим на работу дизель-генераторов», — написал он, добавив, что в городе не ходят трамваи и троллейбусы. Мэр также предупредил водителей о том, что 70 процентов светофоров не работают.

Из-за отсутствия электроэнергии оповещения во Львове могут работать с перебоями, в связи с этим об отбое тревоги будут дополнительно сообщать машины с громкоговорителями. Садовый также проинформировал граждан о том, что все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями. Обращаясь к родителям, он указал, что забирать детей можно только после завершения тревоги.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской и Днепропетровской областях республики. Также взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Запорожье и предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».

Помимо этого, стало известно о взрывах в Одессе и во Львове. В Киеве также произошли как минимум два взрыва.