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19:33, 24 ноября 2022Мир

В США пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за Украины

WSJ: компания Raytheon вернула на работу пенсионеров для производства ПЗРК Stinger

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Западные компании-производители оружия пытаются увеличить темпы производства оружия для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине. Для этого американская компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров-оружейников, которые ранее участвовали в сборке ПЗРК Stinger. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Из-за того, что армия США не приобретала комплексы и ракеты к ним с 2008 года, компания снизила их производство до минимальных значений. Однако к ноябрю этого года на армейских складах образовалась нехватка запасов для собственных нужд, что стало причиной для таких экстренных мер.

К подобным мерам прибегли и другие компании-производители оружия и военной техники: производитель комплексов Javelin американская Lockheed Martin Corp, немецкий производитель техники Rheinmetall, а также шведский производитель боеприпасов Saab.

Ранее газета Washington Post (WP) заявила, что США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину. Согласно их информации, на данный момент многие вооружения уже переданы Киеву, и странам приходится «копаться глубже в своих запасах». Собеседник WP отметил, что решение проблемы с данным дефицитом требует долгосрочных и стратегических действий.

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Дмитрий Сотак
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