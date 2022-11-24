В США сравнили характер боевых действий СВО и операции «Буря в пустыне»

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Риттер сравнил СВО с «Бурей в пустыне»

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сравнил характер боевых действий специальной военной операции (СВО) России на Украине с операцией «Буря в пустыне». Запись интервью опубликована в YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Вспоминая проходившую в 1991 году операцию, Риттер отметил, что люди не отдают себе отчета в том, сколько иракских солдат тогда было убито. По его словам, в первый день погибло около 10 тысяч человек.

«Если они укрывались в траншеях, мы просто заживо зарывали их гусеницами. Мы не тратили время и не уговаривали их сдаться. Не хотят сдаться, втаптывайте их гусеницами. Мы не тратили свое время на переговоры. Не хочешь сдаваться, ну так умри», — сказал экс-офицер разведки морской пехоты, описывая операцию.

Он добавил, что и с украинцами воевал бы также и в первую очередь уничтожил бы все, что им требуется для жизнеобеспечения и «не валял бы дурака, отправляя пехоту». «Находишь концентрацию сил и стираешь с лица земли. Спрятались в поселке — нет поселка. У нас есть инженерные войска, обученные продвижению в городских кварталах. Харьков? Хотите, чтобы я Харьков взял? Мои инженерные батальоны подходят и срывают с землей кварталы целиком, и движутся дальше. Я пропахиваю коридор через весь город. Все, что движется — погибает», — сказал он, подчеркнув, что прошел бы так до самой границы, где «посмотрел бы в глаза полякам».

При этом он отметил, что Россия бы так никогда не поступила — по его словам, при проведении СВО Москва ведет боевые действия иначе. «Вы правда думаете, что российскому Генштабу нужно все то, что я сейчас рассказываю? Не хотят они бомбить Украину. Они в одни и те же школы вместе ходили с украинскими офицерами», — заверил он, отметив, что принятые решения «могли быть приняты только сейчас».

В ходе операции «Буря в пустыне», проходившей с 17 января по 28 февраля 1991 года, многонациональная коалиция, поддерживаемая США, освободила Кувейт от оккупировавшей часть территории страны иракской армии.