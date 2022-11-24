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13:48, 24 ноября 2022Россия

В Минобороны заявили о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На южно-донецком направлении российские военные сорвали попытки контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области», — заявили в российском военном ведомстве.

В результате потери ВСУ на этом направлении за минувшие сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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