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20:31, 25 ноября 2022Наука и техника

На 3D-принтере напечатали дом из биоматериалов

Ученые ASCC напечатали дом из перерабатываемых материалов

Фото: Shutterstock

Специалисты Университета штата Мэн (США) разработали технологию печати жилых домов, созданных из перерабатываемых материалов. Об этом сообщается на сайте организации.

О перспективном методе строительства, получившем название BioHome3D, рассказали ученые Центра передовых структур и композитов Университета штата Мэн (ASCC). С помощью промышленного 3D-принтера им удалось напечатать дом площадью около 180 квадратных метров. Специалисты использовали биоматериалы — особые смолы и древесные волокна. В материале говорится, что дом имеет высокий уровень теплоизоляции и может быть полностью переработан.

По словам ученых, все материалы BioHome3D напечатаны на 3D-принтере. Основа дома была создана в виде четырех модулей и собрана на месте. Процесс сборки занял не более 12 часов, дом был подключен к электрической сети за два часа. По словам исполнительного директора ASCC Хабиба Дагера, новая технология позволяет создать на 3D-принтере весь дом целиком, а не только его основу.

Авторы проекта BioHome3D уточнили, что изобретенная ими технология поможет решить проблему нехватки рабочей силы и нарушения цепочки поставок. Специалисты подчеркнули, что напечатанные на 3D-принтере дома могут быть построены в соответствии с пространством, требованиями по энергоэффективности и эстетическими предпочтениями домовладельца.

В конце октября ученые Университета Центральной Флориды заявили, что напечатанные на 3D-принтере кирпичи из реголита являются хорошим материалом для строительства базового лагеря на Луне. По словам специалистов, реголит можно использовать в рамках программы «Артемида».

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Андрей Ставицкий
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