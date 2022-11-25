На 3D-принтере напечатали дом из биоматериалов

Ученые ASCC напечатали дом из перерабатываемых материалов

Специалисты Университета штата Мэн (США) разработали технологию печати жилых домов, созданных из перерабатываемых материалов. Об этом сообщается на сайте организации.

О перспективном методе строительства, получившем название BioHome3D, рассказали ученые Центра передовых структур и композитов Университета штата Мэн (ASCC). С помощью промышленного 3D-принтера им удалось напечатать дом площадью около 180 квадратных метров. Специалисты использовали биоматериалы — особые смолы и древесные волокна. В материале говорится, что дом имеет высокий уровень теплоизоляции и может быть полностью переработан.

По словам ученых, все материалы BioHome3D напечатаны на 3D-принтере. Основа дома была создана в виде четырех модулей и собрана на месте. Процесс сборки занял не более 12 часов, дом был подключен к электрической сети за два часа. По словам исполнительного директора ASCC Хабиба Дагера, новая технология позволяет создать на 3D-принтере весь дом целиком, а не только его основу.

Авторы проекта BioHome3D уточнили, что изобретенная ими технология поможет решить проблему нехватки рабочей силы и нарушения цепочки поставок. Специалисты подчеркнули, что напечатанные на 3D-принтере дома могут быть построены в соответствии с пространством, требованиями по энергоэффективности и эстетическими предпочтениями домовладельца.

В конце октября ученые Университета Центральной Флориды заявили, что напечатанные на 3D-принтере кирпичи из реголита являются хорошим материалом для строительства базового лагеря на Луне. По словам специалистов, реголит можно использовать в рамках программы «Артемида».