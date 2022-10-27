Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:14, 27 октября 2022Наука и техника

Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы

Ceramics International: кирпичи из лунного реголита подходят для создания внеземной базы

Кадр: University of Central Florida / YouTube

Ученые Университета Центральной Флориды выяснили, что напечатанные на 3D-принтере кирпичи из реголита являются хорошим материалом для строительства базового лагеря на Луне. Это позволит сократить стоимость создания долговременных поселений за счет использования местных, а не земных материалов. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Ceramics International.

В ходе эксперимента ученые использовали материал, имитирующий свойства марсианского и лунного реголита — сыпучего грунта на поверхности небесных тел, возникший в результате космического выветривания. Для этого они использовали материалы LMS-1 (Lunar Mare Simulant) и MGS-1 (Mars Global Simulant), изготовленные в исследовательском институте Exolith labs. В качестве связующего материала для частиц грунта была использован 6,25-процентный водный раствор NaCl.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Кирпичи изготавливали методом литья полимеров под давлением, для чего применялись формы из полиактида (пластика для 3D-печати) цилиндрической формы. Реголит смешивался со связующим веществом в соотношении 3,5 части на одну часть, а затем аккуратно помещался в форму. Таким образом, специалисты имитировали широко применяющийся метод аддитивной технологии — струйное связывание, когда связующий материал наносится на порошок послойно.

Сразу после заливки материал извлекался, после чего начинался процесс предварительного спекания 30 образцов при температуре 200 градусов Цельсия в течение часа. На втором этапе эксперимента все образцы были разделены на три группы по 10 образцов (5 образцов лунного и 5 образцов марсианского региолита), после чего их в течение часа подвергали высокой температуре 1000, 1100 или 1200 градусов Цельсия. Оказалось, что оптимальной температурой спекания был диапазон от 1100 до 1200 градусов Цельсия.

Проверка прочности на сжатие (способности выдерживать давление, стремящееся сжать материал) как марсианских, так и лунных «кирпичей», показала, что при условии оптимальной температуры спекания они могут выдержать вес несущих конструкций. Таким образом, реголит может стать подходящим исходным материалом для аддитивных производственных процессов на других небесных телах. Например, его можно использовать в рамках программы «Артемида», долгосрочная цель которой состоит в создании постоянной базы на Луне и облегчении пилотируемых полётов на Марс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену
Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.