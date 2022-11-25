Посольство предупредило россиян об опасной мошеннической схеме

Посольство в Камбодже предупредило россиян о мошеннической схеме с «заманчивой работой»

Преступные группировки заманивают россиян в Камбоджу, обещая высокооплачиваемую работу, после чего незаконно удерживают на территории «предприятия» и вымогают у близких деньги. Об опасной мошеннической схеме предупредило посольство России в Камбодже в комментарии «Ленте.ру».

Дипломаты рассказали, что злоумышленники публикуют в соцсетях и мессенджерах заманчивые предложения высокооплачиваемой работы в Камбодже. Размеры обещанной зарплаты варьируются от 2 до 10 тысяч долларов, россиянам обещают оплатить проживание, перелет и питание, а единственным требованием для трудоустройства становится знание иностранных языков — английского или китайского. «Большую озабоченность вызывает присутствие среди рекрутеров в подобных "фирмах" и российских граждан, что создает иллюзию надежности таких вакансий», — рассказали российские дипломаты.

Откликнувшихся россиян насильно удерживают на территории «предприятий», заставляют заниматься незаконной деятельностью и требуют деньги в обмен на «расторжение договора». «Пользуясь случаем вновь призываем российских граждан с большой осторожностью относиться к привлекательным предложениям "легких денег" во избежание попадания в руки злоумышленников», —подчеркнуло посольство.

Ранее в посольстве сообщили, что 21 ноября к ним обратились двое россиян, ставших жертвами этой мошеннической схемы. Уже 23 ноября при содействии правоохранительных органов российских граждан удалось вызволить, вскоре они поедут в столицу Пномпень, а оттуда вылетят назад в Россию.