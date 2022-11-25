Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу получил пять лет колонии

Бывший замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламов получил пять лет колонии

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковнику запаса Леониду Харламову и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, а также лишил звания полковника и конфисковал найденные три миллиона рублей и имущество на сумму два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает ТАСС.

Харламова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»). Суд установил, что в 2019 году экс-замглавы управления Минобороны получал ежемесячные взятки за включение предприятий в число исполнителей контрактов, а также покровительство им.

Показания на Харламова дал гендиректор АО «Корпорация «НПО» «РИФ», который с 2019 по 2022 годы передал подсудимому в качестве взятки в общей сложности шесть с половиной миллионов рублей.

При вынесении наказания было учтено участие Харламова в боевых действиях в Сирии, наличие благодарностей и наград. Подсудимый вину признал. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.