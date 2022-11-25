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12:04, 25 ноября 2022Силовые структуры

Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу получил пять лет колонии

Бывший замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу Харламов получил пять лет колонии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковнику запаса Леониду Харламову и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, а также лишил звания полковника и конфисковал найденные три миллиона рублей и имущество на сумму два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает ТАСС.

Харламова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»). Суд установил, что в 2019 году экс-замглавы управления Минобороны получал ежемесячные взятки за включение предприятий в число исполнителей контрактов, а также покровительство им.

Показания на Харламова дал гендиректор АО «Корпорация «НПО» «РИФ», который с 2019 по 2022 годы передал подсудимому в качестве взятки в общей сложности шесть с половиной миллионов рублей.

При вынесении наказания было учтено участие Харламова в боевых действиях в Сирии, наличие благодарностей и наград. Подсудимый вину признал. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

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Илона Палей
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