Сообщение о готовящейся эвакуации жителей Воронежской области опровергли

Администрация района Воронежской области опровергла сообщение о готовящейся эвакуации

Сообщение о том, что в Острогожском районе Воронежской области готовится эвакуация жителей, оказалось недостоверным. В местной администрации опровергли эту информацию.

Первоисточником данных выступил пост в Telegram-канале издания «Верстка» от 24 ноября. В нем говорится, что власти Острогожского района Воронежской области готовят эвакуацию из 15 сел и хуторов, расположенных в пределах 100 километров от границы России и Украины. В частности, речь идет о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.

В качестве доказательства Telegram-канал приводит фотографию письма районной администрации. При этом можно заметить, что снимок обрезан, из-за чего нельзя разглядеть имя автора письма.

25 ноября администрация Острогожского района Воронежской области в официальном Telegram-канале опровергла информацию об эвакуации населения. «Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится», — говорится в официальном заявлении.

Информация о якобы готовящейся эвакуации в Воронежской области не распространилась в СМИ. Материалы на эту тему появились на сайте интернет-издания «Капитал Страны» и на портале RuNews.Biz.

Вместе с тем многие крупные СМИ дали опровержение сообщения об эвакуации. Среди них были ТАСС, «Ведомости», «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда».

В то же время фейк можно было часто встретить в соцсети «ВКонтакте». Его распространяли как сообщества, так и пользователи. Также посты на эту тему были замечены в нескольких сообществах соцсети «Одноклассники».