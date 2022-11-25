В российской больнице отреагировали на смерть младенца в палате с пьяным врачом

Главврач больницы под Новосибирском назвал тяжелым испытанием смерть младенца в реанимации

Главврач Чистоозерной больницы под Новосибирском Александр Зимин отреагировал на смерть полуторагодовалого младенца, которого госпитализировали в палату реанимации к пьяному анестезиологу. Его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

«Нареканий в плане трудовой дисциплины ни разу не поступало. Обвинение, которое было высказано, ни я, ни заведующий отделением, ни персонал подтвердить не можем, ранее в таком состоянии он замечен не был. Для меня это было тяжелым испытанием, просто "взорвавшаяся бомба"», — сообщил врач, комментируя обвинения, предъявленные родителями ребенка.

По его убеждению, сотрудник, обвиняемый в пьянстве, хорошо выполнял свою работу, а то, что случилось в день гибели мальчика, похоже на «что-то страшное». Зимин выразил соболезнования родственникам младенца и отметил необходимость разобраться в причинах произошедшей трагедии.

По информации «КП-Новосибирск», матери мальчика не дали попрощаться с ребенком, а заведующая отделением объяснила случившееся слабым здоровьем младенца, характерным для детей его возраста.

«Она сказала жене, что младенцы — слишком хрупкий контингент, непредсказуемый. Мол, любая инфекция для них губительна. Из серии: сегодня младенец жив — завтра умер», — объяснил отец погибшего ребенка. За несколько дней до госпитализации мальчику стало плохо, и заведующая отделением назначила ему лечение, предположив, что у младенца ротавирусная инфекция. При этом анализы у ребенка, по ее утверждению, соответствовали норме.

Инцидент произошел 21 ноября — в этот день ребенка доставили в реанимацию, где он умер спустя шесть часов, проведенных с пьяным анестезиологом, который не мог найти вену и поставить катетер. Из-за сильного стресса родители не сразу заметили состояние доктора, а когда настояли на освидетельствовании, результат алкотестера показал 111 промилле. Позже мужчина признался отцу ребенка, что выпил, однако на камеру сообщил, что пришел на работу «с похмелья».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники регионального управления СК устанавливают обстоятельства произошедшего.