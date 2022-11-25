Российский младенец умер после шести часов в реанимации с пьяным анестезиологом

В Новосибирской области младенец попал к пьяному анестезиологу и умер спустя шесть часов

В селе Чистоозерное Новосибирской области полуторамесячный младенец умер после шести часов, проведенных в реанимации с пьяным анестезиологом. Все это время россиянин не мог поставить ребенку катетер, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Младенец заболел 17 ноября, его мать вызвала на дом врача-педиатра. Спустя сутки в моче у ребенка заметили кровь, мальчика отвезли на обследование в районную больницу. Он попал на осмотр к заведующей отделением, которая поставила диагноз ОРВИ и прописала лечение, подозревая, что у ребенка может быть ротавирус. По утверждению матери, младенцу становилось все хуже, но заведующая заявила, что анализы мальчика соответствуют норме.

21 ноября состояние младенца ухудшилось, и его отвезли в реанимацию, где ребенок скончался. Мать обвинила в случившемся анестезиолога, который не мог помочь ее сыну из-за алкогольного опьянения — ее слова подтвердили результаты алкотестера. Врач признался, что заступил на смену «с похмелья», и отметил, что его состояние видели другие сотрудники больницы, в том числе и заведующая отделением, которая никак не препятствовала его работе.

«Поставили катетер, но он простоял недолго, произошла миграция катетера, он выпал, грубо говоря. Какой-то объем успели пролить, ну то есть создать инфузию, но полный объем-то нет конечно», — рассказал анестезиолог. По его словам, медики созвонились с санитарной авиацией и детскими реаниматологами, после чего ребенка поместили под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Не сумев найти вену, анестезиолог вызвал на помощь хирурга, но спустя час младенец уже скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники регионального управления СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Челябинске пришла на прием в поликлинику к пьяному врачу и сняла его на видео. Попасть в кабинет женщине удалось лишь спустя два часа после назначенного времени.