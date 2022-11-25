Путин вспомнил о вторжении в Дагестан на встрече с матерями солдат

Путин на встрече с матерями участников СВО вспомнил о вторжении боевиков в Дагестан

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операцией вспомнил о вторжении боевиков в Дагестан. Трансляция встречи главы государства с женщинами ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Одна из матерей участников спецоперации рассказала президенту, что она и ее сын -из Дагестана, и президент отметил, что уроженцы этого региона всегда проявляли себя в бою с лучшей стороны.

Путин напомнил, что особенно хорошо знает о поведении дагестанцев в бою после событий 1999 года.

Вторжение боевиков с территории Чечни в Дагестан происходило под командованием полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. На территории Российской Федерации была провозглашена Исламская республика Дагестан. После разгрома боевиков началась так называемая вторая чеченская кампания.