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17:58, 25 ноября 2022Россия

Путин вспомнил о вторжении в Дагестан на встрече с матерями солдат

Путин на встрече с матерями участников СВО вспомнил о вторжении боевиков в Дагестан

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников специальной военной операцией вспомнил о вторжении боевиков в Дагестан. Трансляция встречи главы государства с женщинами ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Одна из матерей участников спецоперации рассказала президенту, что она и ее сын -из Дагестана, и президент отметил, что уроженцы этого региона всегда проявляли себя в бою с лучшей стороны.

Путин напомнил, что особенно хорошо знает о поведении дагестанцев в бою после событий 1999 года.

Вторжение боевиков с территории Чечни в Дагестан происходило под командованием полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. На территории Российской Федерации была провозглашена Исламская республика Дагестан. После разгрома боевиков началась так называемая вторая чеченская кампания.

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Марк Леонов
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