Мужчина уехал из дома на семь месяцев и вернулся похудевшим на 63 килограмма

Daily Star: мужчина уехал на полгода, вернулся похудевшим на 63 килограмма и удивил родных

Весивший 153 килограмма житель ирландского города Корк на семь месяцев уехал на испанский остров Майорка, вернулся домой похудевшим на 63 килограмма и сильно удивил родных. Об этом сообщает Daily Star.

34-летний Брайан О’Киф перестал общаться с большей частью семьи и друзей и на полгода с небольшим уехал на Майорку, где втайне усиленно работал над тем, чтобы похудеть. Перед этим Брайан неоднократно пытался избавиться от лишнего веса, но безуспешно. Он решил, что пора попробовать новый метод.

В течение шести месяцев он ограничивал суточное потребление калорий до 2,2 тысячи, а к седьмому месяцу сократил его до 1750 калорий в день. Ежедневно Брайан занимался спортом по пять часов. «За семь месяцев я ни разу не позволил себе отдохнуть. Я потерял счет полученным травмам, но не сдавался и продолжал тренироваться, превозмогая боль», — пояснил он. Каждый день ирландец старался немного улучшить показатели предыдущего дня.

О’Киф начал с мягких упражнений и ходьбы по 90 минут в день. Вскоре он перешел к изнурительному режиму тренировок по пять часов ежедневно. Шесть дней в неделю Брайан занимался тренировками со свободными весами, три раза в неделю — плаванием и бегом. Через девять недель после переезда на Майорку О’Киф впервые смог пробежать пять километров. Это заняло у него 34 минуты.

«Это были семь месяцев абсолютного страдания. Первые три месяца я не мог делать ничего, кроме еды, сна и занятий спортом. Оставшееся время я лежал на диване, только иногда хромая в туалет. После четвертого месяца мое тело привыкло к постоянным тренировкам, и это было не так уж плохо», — рассказал ирландец.

О своей цели похудеть О’Киф рассказал только одному человеку — своему другу Кольму Кинану. Два раза в неделю он звонил домой, чтобы поговорить с отцом, который страдает болезнью Альцгеймера. Для общения с родителем Брайан выбирал такое время, когда знал, что матери нет дома. Когда похудевший ирландец вернулся домой, родные его не узнали.

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