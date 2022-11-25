Россиянин отомстил бывшей жене за расставание тремя ударами ножом

Житель Сургута убил бывшую жену ножом за расставание с ним

В Сургуте задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве бывшей жены. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по ХМАО.

По предварительным данным, 12 ноября мужчина нанес 29-летней бывшей жене не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. Причиной расправы стала месть за решение супруги расстаться с ним. Жертва скончалась на месте. Взять под арест россиянина смогли только сейчас — после произошедшего он попытался свести счеты с жизнью и попал в медучреждение. Мужчине предъявлены обвинения в преступлении по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что под Челябинском арестовали отца, изрезавшего трехмесячного сына и зарезавшего жену.