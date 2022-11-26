Аренда жилья в популярной у россиян стране подорожала более чем вдвое за год

Стоимость аренды жилья в Грузии выросла на 120 процентов с 2021 года

Стоимость аренды жилья в Грузии подрожала более чем вдвое за год и достигла рекордных показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское бизнес-издание bpn.ge.

В октябре цены на аренду жилой недвижимости в популярной у россиян для переезда стране выросли на 120 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, аренда подорожала на 24,9 процента по сравнению с сентябрем 2022 года. Грузинское издание отмечает, что подорожание обусловлено наплывом мигрантов, при этом спрос на аренду превышает потребность в покупке жилья.

В октябре в Грузии были проданы 784 квартиры, что на 27,7 процента выше прошлогоднего показателя. Средняя стоимость квадратного метра жилья составила 1037 долларов (около 62,7 тысячи рублей). Это на 27,6 процента выше показателей октября 2021 года.

Ранее аналитики международной брокерской компании Propriete Generale Group определи самые популярные у россиян страны для переезда. Лидерами списка стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Грузия.

