В США предсказали появление новой ядерной державы

19FortyFive: Южная Корея может стать следующим обладателем ядерного оружия

Обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Келли предсказал появление новой ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению журналиста, следующим обладателем ядерного оружия может стать Южная Корея. Келли считает, что существуют два аргумента в пользу развития Сеулом ядерной программы. Первым он назвал падение доверия к Вашингтону из-за появления у КНДР межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США.

Вторая причина, по мнению автора статьи, заключается в расхождении взглядов Южной Кореи и США на безопасность. Для Сеула важно дальше противостоять Пхеньяну, а Вашингтон, нацелен на «конкуренцию великих держав». Келли назвал ядерный статус «способом компенсировать разногласия с Америкой», однако выразил беспокойство возможной реакцией на него КНДР, Японии и Китая.

Обозреватель напомнил, что появления ядерного оружия у одной страны часто вызывает «нуклеаризацию» стран-противников. В пример он привел ядерную программу СССР, которая была ответом на действия США, и похожую ситуацию между Пакистаном и Индией. При этом Келли считает, что Япония не станет создавать ядерную бомбу в случае появления ее у Южной Кореи, но Китай и КНДР вполне могут ответить подобным образом.

Ранее глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что выпущенная 18 ноября КНДР ракета могла достичь США. Он пояснил, что исходя из анализа траектории полета северокорейской ракеты можно сделать вывод, что дальность ее полета могла превысить 15 тысяч километров.