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11:04, 27 ноября 2022Интернет и СМИ

Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска

FT: крупные рекламодатели временно отказались от рекламы в Twitter из-за Илона Маска

Фото: Shutterstock

Многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий бизнесмена Илона Маска в отношении приобретенной им компании. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей рекламных агентств.

Один из собеседников издания, являющийся сотрудником одного из рекламных холдингов «большой четверки», куда включены Interpublic Group of Companies, Omnicom Group, французская Publicis Groupe и британская WPP, заявил, что ситуация совершенно уникальная, она нанесла существенный ущерб компании и ранее такого никогда не происходило.

По данным Financial Times, после падения доходов от рекламы Маск лично звонил руководству некоторых крупных брендов и устраивал скандалы, что привело к максимальному сокращению финансовых вложений в рекламу в Twitter.

Ранее сообщалось о возобновившихся увольнениях в Twitter после прихода Илона Маска, несмотря на обещания бизнесмена на общем собрании 21 ноября, что увольнять больше никого не будут.

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Елена Апазиди
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