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14:14, 28 ноября 2022Мир

Посольство России во Франции подтвердило гибель основателя Forex Club в Монако

Пресс-секретарь посольства России во Франции подтвердил гибель основателя Forex Club

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов в разговоре с «Известиями» подтвердил, что основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако.

Бизнесмен погиб в результате падения вертолета: он находился там вместе с пилотом, пролетая в районе города Вильфранш. Вертолет принадлежал монакской компании Monacair, Таран летел в Монако.

Макогонов добавил, что представители консульства России в Вильфранше находятся на связи с семьей погибшего «для урегулирования всех сопутствующих административных вопросов».

Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Помимо этого, бизнесмен был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Последние десять лет Таран жил в Монако. У него остались жена, которая является издателем известного журнала Hello Monaco, и трое детей.

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Виктория Кондратьева
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