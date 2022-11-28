В США заявили об угрозе для Байдена лишиться президентского кресла

NYT: Байдена все еще могут списать со счетов, даже после успеха демократов на выборах

После досадных для республиканцев результатов выборов в Конгресс нынешний президент США Джо Байден имеет куда больше шансов выиграть следующие выборы, которые пройдут в 2024 году. Об этом пишет издание The New York Times.

Автор отмечает, что демократы ожидали от промежуточных выборов катастрофических последствий и всерьез задумывались о том, что делать с нынешним президентом. Но более позитивные, чем ожидалось, результаты демпартии помогли снять напряжение. А решение бывшего президента Дональда Трампа бороться за президентское кресло через два года, напротив, вызвало раздражение у республиканцев.

Последние опросы демократов показывают, что 71 процент респондентов верит в победу Байдена в 2024 году, хотя еще в августе такой сценарий рассматривали только 60 процентов. Впрочем, опасения по поводу слабых позиций Байдена полностью не рассеялись.

Известный социолог Стэнли Гринберг указывает на то, что республиканцы и дальше будут продвигать свою популярную повестку, связанную с преступностью и границами. И хотя Трамп, возможно, выглядел на этих выборах слабее, другой лидер с подобным посланием представляет для демократов «повышенный риск».

«Хотя президент Байден сделал много замечательных вещей, я думаю, нам нужен новый голос для решения огромных проблем и для расширения наших возможностей», — указывает Гринберг.

Не так радужно выглядят для Байдена и опросы избирателей на выходах с участков: две трети, в том числе почти треть демократов, не хотят, чтобы нынешний президент баллотировался на второй срок.

Так или иначе после сенсационного провала республиканцев демократы на данный момент более склонны уступать Байдену, чем пытаться вызвать лобовое столкновение с действующим президентом.

Ранее Белый дом в своем Twitter-аккаунте заявил, что политика Джо Байдена позволила создать сильнейшие международные альянсы и партнерства в американской истории.