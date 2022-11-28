«Бэтмобиль» с огнеметом из кино появился в продаже за 90 миллионов рублей

«Бэтмобиль» из фильма «Бэтмен возвращается» появился в продаже за 90 миллионов рублей

Автомобиль, который участвовал в съемках фильма «Бэтмен возвращается» в 1992 году, появился в продаже за миллионы рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе Classic Auto Mall.

Так называемый «Бэтмобиль» длиной более шести метров базируется на шасси Chevrolet Impala 1980 года. Данный экземпляр оснащен электроприводом, позволяющим разгоняться до 40-48 километров в час. Также в выставленной на продаже машине присутствуют работающий огнемет и специальное скрытое место, которое использовалось на время съемок киноленты водителем-каскадером. Стоимость транспортного средства составляет 1,5 миллиона долларов (90 миллионов рублей).

Отмечается, что дизайн «Бэтмобиля» был разработан иллюстратором Джулианом Колдоу и построен командой спецэффектов Джона Эванса в студии Pinewood в Англии.

В октябре 2020 года жители Монако нашли раритетный автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года, и сфотографировали его. На размещенных кадрах запечатлен «Бэтмобиль», к которому прикреплены украинские номера. Автомобиль выполнен в черном матовом цвете, а на его корпус нанесены несколько желтых логотипов супергероя.