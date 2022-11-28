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17:01, 2 декабря 2022Моя страна

В Челябинский зоопарк переехала львица из Пятигорска

В Челябинский зоопарк привезли молодую львицу Киару из Пятигорска

Кадр: Челябинский зоопарк

Зоологи привезли в Челябинский зоопарк новую обитательницу — львицу Киару из Пятигорска, Ставропольский край. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, животное появилось на свет в столице Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в середине апреля у пары львов Баграта и Лады, а уже в начале ноября она переехала на Южный Урал. «В помете из двух котят она — единственная девочка. Когда обязательные карантинные мероприятия Киары закончатся, Севу [другой лев] ждет долгожданная встреча с львицей», — отметили сотрудники учреждения.

Известно, что посетителям зоопарка молодую львицу покажут после 10 декабря. Отмечается, что первое время Киара и Сева будут жить в соседних вольерах, чтобы постепенно присматриваться и принюхиваться друг к другу.

В июле сообщалось, что тигрице из Сихотэ-Алинского заповедника, которая любит прогуливаться возле трассы Тереней-Пластун, придумают кличку. Тигрицу часто встречают проезжающие по трассе автомобилисты, она относится к этому с любопытством и без агрессии.

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Майя Пономаренко
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