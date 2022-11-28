«МегаФон» отметил рост интереса россиян к распродажам «Черной пятницы»

«МегаФон»: интерес россиян к «Черной пятнице» вырос более чем в три раза

Интерес россиян к распродажам в «Черную пятницу» увеличился. Об этом свидетельствует тот факт, что мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

«Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10 процентов опередил результат Дня шопинга 11.11. Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных. Мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников «Черной пятницы» за год выросла с 30 до 40 процентов.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27 процентов, далее следуют ювелирные украшения — 21 процент. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

В интернет-магазине «МегаФона» также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. При этом более половины покупок пришлись на смартфоны, 18 процентов — на аксессуары и 7 процентов — на беспроводные наушники.