Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 28 ноября 2022Россия

Патриарх Кирилл призвал делать добро вместо «выдумывания коммунизмов»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал делать добро, а не «выдумывать коммунизмы»

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Людям стоит делать добро, а не «выдумывать коммунизмы». Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

По словам главы РПЦ, если человек будет руководствоваться базовыми моральными принципами, отпадет необходимость строительства утопий.

«Изменятся межличностные отношения, общественные отношения, и не надо будет выдумывать никаких коммунизмов, никаких счастливых общественных систем», — заявил патриарх.

При этом он отметил, что подобные коммунизму общественные системы остаются нереализуемыми, так как «идеальная жизнь не может быть установлена при сохранении человеческого греха».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Россия сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах
Светлана Светличная вновь оказалась в психиатрической больнице
Посла России вызвали в МИД Канады
Диетолог назвал помогающие быстрее худеть продукты
Суд отказался возвращать Додона под домашний арест
ВКС России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Россиянин засудил жену за заражение ВИЧ-инфекцией
В России оценили переданные Украине ЗРК Crotale
Скандальная телеведущая сообщила о покупке апартаментов
На Meta возложили многомиллионный штраф за утечку данных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.