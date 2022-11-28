Патриарх Кирилл призвал делать добро вместо «выдумывания коммунизмов»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал делать добро, а не «выдумывать коммунизмы»

Людям стоит делать добро, а не «выдумывать коммунизмы». Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

По словам главы РПЦ, если человек будет руководствоваться базовыми моральными принципами, отпадет необходимость строительства утопий.

«Изменятся межличностные отношения, общественные отношения, и не надо будет выдумывать никаких коммунизмов, никаких счастливых общественных систем», — заявил патриарх.

При этом он отметил, что подобные коммунизму общественные системы остаются нереализуемыми, так как «идеальная жизнь не может быть установлена при сохранении человеческого греха».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Россия сталкивается с опасностями, которые бросают вызов ее существованию.