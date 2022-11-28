ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

ПСБ провел второй онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

ПСБ провел II Российский форум финансовой грамотности «Просто Капитал». Мероприятие прошло в онлайн-формате. Трансляция велась из конгресс-центра гостиничного комплекса «ПСБ Патриот», построенного банком в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Участники дискуссии обсудили наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, дали рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности, инвестиционной активности и многое другое.

Слушателями трансляции стали почти 1,5 миллиона человек из различных уголков России.

Представители ПСБ также выступили спикерами форума. Сред них — вице-президент, директор департамента по работе с Министерством обороны и компаниями рыночных отраслей Константин Орчаков, директор департамента стратегии Сергей Погребняк, старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова, начальник управления ипотечных продаж Татьяна Чернышева, ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев, а также эксперты и профессионалы в области финансовой грамотности.

Программа форума включала в себя максимальное количество тем, касающихся повышения уровня финансовой грамотности среди граждан России.

В частности, в «Треке для всех» велись дискуссии на темы редизайна финансового пространства семьи, финансовой оптимизации на пенсии, воспитание у детей разумного отношения к финансам, а также безопасность семейных финансов в условиях кризиса.

«Трек для бизнеса и инвесторов» был посвящен текущей ситуации на финансовых рынках и методам принятия торговых решений на рынке акций, управленческим технологиям развития бизнеса в условиях экономической турбулентности. Также обсуждались формы и программы финансовой поддержки предпринимателей и альтернативные источники финансирования, актуальные тренды рынка коллективных инвестиций и многое другое.

Участники «Трека поддержки и развития» обсудили специальные меры поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, работы банков в условиях санкций, ипотеки как инвестиционного инструмента и вклада в будущее, а также финансовой безопасности.

«Мы второй раз проводим форум по финансовой грамотности «Просто Капитал», и по итогам основного дня мы еще раз получили подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны, — рассказала Вера Подгузова. — Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент».