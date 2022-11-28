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14:39, 28 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 ноября

Фото: Edgar Su / Reuters

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 28 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские военные ударили по сосредоточению живой силы в Днепропетровской области, в результате чего удалось уничтожить более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Украина безуспешно пыталась атаковать на трех направлениях — южно-донецком, в направлении Куземовки, а также на артемовском. На последнем направлении Киев потерял до 80 человек убитыми.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 БПЛА, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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