Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 ноября

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 28 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные ударили по сосредоточению живой силы в Днепропетровской области, в результате чего удалось уничтожить более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Украина безуспешно пыталась атаковать на трех направлениях — южно-донецком, в направлении Куземовки, а также на артемовском. На последнем направлении Киев потерял до 80 человек убитыми.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 БПЛА, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.