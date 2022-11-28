Новое правительство Италии продолжит отказываться от российского газа

Новое правительство Италии продолжит линию на полную замену российского газа к 2024 году

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин пообещал, что новое правительство продолжит линию на полную замену российского газа и отказ от него к середине 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Италия получала из России до 29 миллиардов кубометров газа в год, это составляло 40 процентов от общей потребности страны. Италия решила отказаться от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Бывший министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани ранее говорил, что зависимость республики от российского газа сократили с 40 до 20 процентов. К середине 2024 года власти хотят полностью отказаться от поставок из России. Пока что он компенсируется благодаря увеличению закупок у альтернативных поставщиков, среди них — Алжир.