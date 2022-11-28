В Госдуме ответили на слова о подготовке США к конфликту с Россией на Украине

Депутат Белик рассказал о страхе США выходить на прямую конфронтацию с Россией

США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с российской стороной. Так на заявление бывшего председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена ответил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

«США были нацелены на противостояние с Россией не восемь, а десятки лет назад, достаточно вспомнить хронологию холодной войны, когда Штаты идеологически, политически и экономически стремились противостоять СССР», — подчеркнул парламентарий, добавив, что США были причастны к государственным переворотам в разных частях мира, «и так называемый Майдан не стал исключением».

По его словам, в настоящее время Вашингтон продолжает оказывать Киеву «военную помощь» и затягивать конфликт. США и их союзники являются участниками украинского конфликта, однако при этом не рискуют выходить на прямую конфронтацию с Россией, заключил Белик.

Ранее экс-глава немецкой СДПГ Оскар Лафонтен заявил, что конфликт на Украине начался в 2014 году после Евромайдана, и США с тех пор активно его подпитывают. Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией, параллельно устранив геополитического противника в лице Германии. Теперь США получили возможность определять политику стран ЕС, отметил Лафонтен.