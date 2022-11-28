Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:57, 28 ноября 2022Из жизни

14-летняя девушка вырвала и съела три килограмма собственных волос

South China Morning Post: врачи удалили из желудка подростка трехкилограммовый ком волос

Фото: Shutterstock

14-летняя девушка из китайского города Сиань, провинция Шэньси, вырвала и съела три килограмма собственных волос. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам гастроэнтеролога Ши Хая, девушку привели на обследование после того, как она перестала есть. «Затем мы обнаружили, что ее желудок был заполнен таким количеством волос, что в нем не было свободного места для еды. Ее кишечник также был забит волосами», — рассказывает врач. Хирурги провели двухчасовую операцию и удалили из желудка и кишечника подростка трехкилограммовый ком волос. Они сравнили вес извлеченного с кирпичом.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Хай предположил, что состояние подростка может быть связано с пикацизмом — расстройством пищевого поведения, подразумевающим поедание несъедобных объектов. «Она живет с бабушкой и дедушкой, которые не обращали достаточного внимания на ее поведение. Возможно, она страдала от психологических проблем в течение многих лет», — высказал гипотезу врач.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи удалили огромный комок волос из желудка 15-летней девушки. Пациентка страдала от боли и не могла есть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах
Разработан новый способ лечения рака мозга с помощью игл
Дерматолог Гвинет Пэлтроу раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии за мошенничество
14-летняя девушка вырвала и съела три килограмма собственных волос
Дочь звезды фильма «За бортом» раскрыла необычный секрет ее красоты
Смягчение санкций США против возможного нефтяного конкурента России оценили
В США прокомментировали требование Ирана отстранить сборную от ЧМ-2022
Блогер из США заплатил прохожему сотни долларов за доставку багета из Франции
Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег между своими счетами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.