14-летняя девушка вырвала и съела три килограмма собственных волос

South China Morning Post: врачи удалили из желудка подростка трехкилограммовый ком волос

14-летняя девушка из китайского города Сиань, провинция Шэньси, вырвала и съела три килограмма собственных волос. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам гастроэнтеролога Ши Хая, девушку привели на обследование после того, как она перестала есть. «Затем мы обнаружили, что ее желудок был заполнен таким количеством волос, что в нем не было свободного места для еды. Ее кишечник также был забит волосами», — рассказывает врач. Хирурги провели двухчасовую операцию и удалили из желудка и кишечника подростка трехкилограммовый ком волос. Они сравнили вес извлеченного с кирпичом.

Хай предположил, что состояние подростка может быть связано с пикацизмом — расстройством пищевого поведения, подразумевающим поедание несъедобных объектов. «Она живет с бабушкой и дедушкой, которые не обращали достаточного внимания на ее поведение. Возможно, она страдала от психологических проблем в течение многих лет», — высказал гипотезу врач.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи удалили огромный комок волос из желудка 15-летней девушки. Пациентка страдала от боли и не могла есть.

