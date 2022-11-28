В Москве произошел пожар в поликлинике

Пожар произошел в находящейся на ремонте поликлинике на Каширском шоссе в Москве

В Москве в поликлинике, которая находится на ремонте, произошел крупный пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, поликлиника располагается на Каширском шоссе. Предварительно, огонь распространился по зданию, так как в подвале поликлиники загорелся утеплитель.

На месте пожара работают сотрудники МЧС, возгорание уже локализовано. Никто не пострадал. Столичный Дептранс в Telegram-канале подтвердил факт пожара в здании на Каширском шоссе. Там добавили, что обстоятельства происшествия уточняются.

Пожар попал на видео, его публикует Telegram-канал «Говорит Москва». На кадрах видны языки пламени и густой черный дым, который идет из нижней части здания.

21 ноября пожар произошел в одной из башен «Москва-Сити». О пострадавших не сообщалось.