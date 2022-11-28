ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ задержала троих граждан Украины за подготовку терактов в Запорожской области

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины, готовивших серию терактов в людных местах в Запорожской области. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В момент задержания они ехали на один из местных рынков для того, чтобы заложить там самодельное взрывное устройство (СВУ). Отмечается, что двое из фигурантов ранее были судимы за тяжкие преступления, которые они совершили на территории Украины. Во время допроса мужчины признались, что действовали по указанию украинских спецслужб. Их целью было устрашение мирных жителей региона.

В машине фигурантов силовики обнаружили компоненты для СВУ на основе пластита и электродетонаторы.