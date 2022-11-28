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14:26, 28 ноября 2022Силовые структуры

Признания задержанных ФСБ за подготовку терактов в Мелитополе попали на видео

ФСБ показала видео с признаниями украинских диверсантов, готовивших теракт в Мелитополе
Начало событий в новости ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Мелитополе троих граждан Украины, готовивших серию терактов в людных местах в Запорожской области. Запись публикует РИА Новости.

На кадры попали бойцы спецназа российской спецслужбы, которые надевают наручники на подозреваемых. Они признались на допросе, что были задержаны за грабеж, после чего украинские силовики предложили им совершить в Мелитополе диверсию, чтобы избежать уголовного наказания за преступление. Им указали место тайника, откуда сообщники забрали оружие и взрывчатку. По пути к рынку фигурантов задержали.

В числе подозреваемых двое мужчин и женщина.

28 ноября ФСБ сообщила о предотвращении терактов на рынке в Мелитополе. Диверсанты пытались заложить там самодельное взрывное устройство. Двое из них ранее были судимы за тяжкие преступления, которые они совершили на территории Украины. Возбуждено уголовное дело.

Любовь Ширижик
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