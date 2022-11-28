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15:35, 28 ноября 2022Мир

Украина получила танковые тягачи от Германии

Германия передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh

Фото: Sean Chang / U. S. Army

Украина получила от Германии танковые тягачи M1070 Oshkosh. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Уточняется, что всего ФРГ поставила Украине 10 бронеавтомобилей, два из них — в течение этой недели. Кроме этого, Германия готовит для отправки на Украину еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Oshkosh, разработанный армией США, может использоваться для перевозки тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов — бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок или бронированных бульдозеров.

Ранее Германия передала бойцам ВСУ все обещанные самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, утверждают в посольстве ФРГ на Украине. В посольстве также отметили, что СЗУ Gepard помогают в защите критической инфраструктуры Украины. Помимо этого, как сообщается, они задействованы в борьбе с иранскими беспилотниками Shahed-136.

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Варвара Кошечкина
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