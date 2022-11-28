Украина получила танковые тягачи от Германии

Германия передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh

Украина получила от Германии танковые тягачи M1070 Oshkosh. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Уточняется, что всего ФРГ поставила Украине 10 бронеавтомобилей, два из них — в течение этой недели. Кроме этого, Германия готовит для отправки на Украину еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Oshkosh, разработанный армией США, может использоваться для перевозки тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов — бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок или бронированных бульдозеров.

Ранее Германия передала бойцам ВСУ все обещанные самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, утверждают в посольстве ФРГ на Украине. В посольстве также отметили, что СЗУ Gepard помогают в защите критической инфраструктуры Украины. Помимо этого, как сообщается, они задействованы в борьбе с иранскими беспилотниками Shahed-136.