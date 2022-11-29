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16:44, 29 ноября 2022Экономика

МВД ответило на сообщения о нехватке принтеров для печати паспортов

МВД заявило об обеспеченности принтерами для печати паспортов россиян

Фото: РИА Новости

Сообщения СМИ о возможной нехватке принтеров для печати паспортов граждан Российской Федерации не соответствуют действительности, заявили в МВД. Соответствующий комментарий к материалам со ссылкой на выступление начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации ведомства Юрия Войнова опубликован на сайте МВД.

В публикации говорится, что Войнов, выступая на круглом столе на площадке Совфеда, «призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением».

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — заявили в пресс-службе министерства.

Заявления Войнова ранее 29 ноября привела газета «Ведомости». В публикации говорилось, что проблемы с выдачей паспортов могут возникнуть в будущем — ведомство больше не получает от зарубежных поставщиков матричные принтеры для печати документов, а в России их не производят.

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Платон Щукин
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