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21:00, 29 ноября 2022Забота о себе

Названа угроза для внешности от долгого использования смартфона

Пластический хирург Велиханов: долгое использование смартфона грозит прыщами и техношеей

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Долгое использование смартфона грозит головными болями, прыщами и так называемой техношеей, предупредил пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов. Эти и некоторые другие опасные для внешности и здоровья последствия продолжительного использования гаджетов он назвал в беседе с «Известиями».

Как отметил Велиханов, большинство людей держат смартфон не на уровне глаз, а наклоняют к нему голову под углом примерно 45 градусов. Эта привычка может спровоцировать головную боль, приводит к появлению заломов на коже и деформации овала лица. Также из-за этого может появиться так называемая техношея: второй подбородок и морщины в области шеи.

Помимо этого, по словам пластического хирурга, если не протирать смартфон антисептиком, на нем скапливается на порядок больше бактерий, чем на крышке унитаза. Поэтому при длительном контакте грязного гаджета с кожей лица есть угроза обострения акне, появления раздражения и высыпаний.

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Великанов добавил, что из-за использования гаджетов после 22:00 нарушается выработка гормона мелатонина. Вследствие этого ухудшается сон и ускоряется так называемое цифровое старение, при котором кожа становится чувствительной, менее упругой и эластичной.

Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан раскритиковала распространенный в TikTok рецепт борьбы с акне с помощью шампуня от перхоти. Врач предупредила, что подобные средства не предназначены для кожи лица и могут вызвать обратный эффект вопреки наличию в них эффективного в борьбе с прыщами цинка.

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Наталья Обрядина
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