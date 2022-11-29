Бывших сотрудников МВД осудили за взятку от избивающего сожительницу мужчины

В Кемеровской области двоих экс-полицейских осудили за взятку на семь и восемь лет колонии

В Кемеровской области суд приговорил 39-летнего и 36-летнего бывших полицейских к восьми и семи годам лишения свободы соответственно за коррупцию. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Двое мужчин признаны виновными по пункту «а, б» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Каждый из экс-сотрудников МВД должен будет выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах.

По данным ведомства, в январе фигуранты попросили у мужчины, на которого поступило заявление об избиении сожительницы, 50 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Гражданин согласился, но не смог найти сумму. После чего правоохранители повысили размер взятки на 5 тысяч рублей. Тогда мужчина рассказал обо всем сотрудникам УФСБ, и осужденных задержали.

Отмечается, что сотрудники МВД не признали вину.