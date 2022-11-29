Североосетинский учитель стал победителем всероссийского конкурса педагогов

Учитель из Северной Осетии Багаев стал абсолютным победителем всероссийского конкурса

Ибрагим Багаев из Северной Осетии стал абсолютным победителем VII Всероссийского педагогического конкурса «История в школе: традиции и новации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобразования республики.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 28 ноября в Москве, в доме Российского исторического общества. Отмечается, что Багаеву, который работает учителем истории и обществознания, была объявлена благодарность Министерства науки и высшего образования РФ как лектору Российского общества «Знание» за активную просветительскую деятельность и популяризацию науки.

В финал конкурса вышли 24 победителя двух отборочных этапов конкурса — 20 от каждого федерального округа и четверо из стран СНГ. По итогам заключительных испытаний абсолютным победителем признан Багаев.

Ежегодная всероссийская премия для учителей истории «История в школе: традиции и новации» проходит в 2022 году в седьмой раз. В этом году она получила статус всероссийского конкурса.

Ранее стало известно, что российские туристы устремились в Северную Осетию на новогодние каникулы. Только за первые восемь месяцев республику посетили более 420 тысяч туристов, что на 20,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что в настоящий момент в регионе забронировано 70 процентов всего номерного фонда.