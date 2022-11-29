Reshet 13: украинские военные приехали в Израиль за помощью

Делегация украинских военных посетила Израиль. Об этом сообщает израильский телеканал Reshet 13.

По сведениям канала, украинские военные провели серию встреч с коллегами из Армии обороны Израиля и израильского министерства обороны. Сообщается, что в составе украинской делегации присутствовал высокопоставленный военный, пост которого, как указывает телеканал, равнозначен должности заместителя генштаба. В сообщении говорится, что Израиль изначально не собирался афишировать этот визит, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией.

Reshet 13 отмечает, что официальной целью визита было обсуждение создания на Украине системы предупреждения о ракетном нападении (СРНП), с чем Израиль ранее обязался помочь. Согласно данным канала, украинская делегация также заявила о своей заинтересованности в поставках оружия. Подчеркивается, что израильская сторона настояла на отсутствии изменений в политике Израиля по этому вопросу.

Ранее профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру» допустил мысль, что новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху может начать поставки вооружений на Украину.