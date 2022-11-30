В Запорожье заявили об уничтожении 100 солдат ВСУ при попытке прорыва

Рогов заявил, что союзные силы уничтожили 100 солдат ВСУ при попытке прорыва в Запорожье

Союзные силы уничтожили 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те пытались осуществить прорыв на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек... Все, с чем они выдвигались, все было накрыто», — заявил Рогов.

Он уточнил, что, в частности, была уничтожена бронетехника и артиллерия украинских военных.

Ранее о попытке ВСУ прорвать линию фронта в Запорожской области рассказал командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор». По его словам, остановить продвижение противника удалось с помощью российской артиллерии. В результате украинская сторона лишилась более десяти единиц техники и значительного числа бойцов.