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12:36, 30 ноября 2022Россия

В Запорожье заявили об уничтожении 100 солдат ВСУ при попытке прорыва

Рогов заявил, что союзные силы уничтожили 100 солдат ВСУ при попытке прорыва в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Союзные силы уничтожили 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те пытались осуществить прорыв на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Безвозвратные потери со стороны ВСУ составили больше 100 человек... Все, с чем они выдвигались, все было накрыто», — заявил Рогов.

Он уточнил, что, в частности, была уничтожена бронетехника и артиллерия украинских военных.

Ранее о попытке ВСУ прорвать линию фронта в Запорожской области рассказал командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным «Гектор». По его словам, остановить продвижение противника удалось с помощью российской артиллерии. В результате украинская сторона лишилась более десяти единиц техники и значительного числа бойцов.

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Варвара Кошечкина
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