Каждому второму торговому центру в России предрекли закрытие

«Известия»: не менее 200 торговых центров в России оказались на грани закрытия

Участники рынка недвижимости рассказали о возможном закрытии каждого второго торгового центра в России. Об этом пишут «Известия».

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский сообщил, что на сегодняшний день в банкротном и предбанкротном состоянии оказались не менее 200 торговых центров. Он также предрек дальнейший рост данного показателя в обозримом будущем. По словам специалиста, количество ТЦ на грани закрытия может увеличиться до 270-300 объектов.

«Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — подчеркнул президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.

В публикации уточняется, что количество предложений о продаже торговых центров с площадью от 10 тысяч квадратных метров и больше выросло приблизительно на 14 процентов за промежуток времени с января по октябрь этого года. Лидером стал Санк-Петербург, в котором за год число продаваемых объектов увеличилось примерно на 50 процентов.

Ранее стало известно о возможном сокращении ввода торговых центров в Москве в 2,4 раза. Суммарный объем ввода торговых объектов недвижимости к концу 2022 года составит порядка 148,2 тысячи квадратных метров, что на 211,4 «квадрата» меньше, чем в 2021 году.