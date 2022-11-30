ЦБ вступился за россиян с заложенными квартирами

ЦБ рекомендовал банкам до конца 2023 года не выселять должников из жилья

В рамках мер по поддержке россиян Центробанк рекомендовал кредиторам еще один год не выселять должников из жилья, на которое было обращено взыскание. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Действие послаблений предлагается продлить до 31 декабря 2023 года. До этой даты кредиторам рекомендовано не начислять должникам неустойки (пени и штрафы) и реструктурировать займы в соответствии с программами реструктуризации. При этом реструктуризация не должна отразиться на кредитной истории заемщика.

Меры по поддержке россиян с долгами Центробанк объявил в начале марта. Тогда банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали приостановить процедуры принудительного выселения должников до 31 декабря 2022 года.

В среду, 30 ноября, депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить банкам арестовывать счета россиян, участвующих в спецоперации на Украине. Сейчас такие счета арестовывать можно, однако списывать с них средства в рамках исполнительного производства запрещено.