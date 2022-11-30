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15:55, 30 ноября 2022Россия

Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО

Депутаты Госдумы предложили запретить арест денег на счетах участников СВО

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить арестовывать деньги на счетах участников специальной военной операции (СВО). Информация о внесенных поправках приводится на сайте нижней палаты парламента.

Их собираются учесть при втором чтении законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

В Госдуме напомнили, что банкам и приставам запрещено списывать средства участников боевых действий в рамках исполнительного производства, однако арест счетов возможен. Из-за этого участники СВО, а также члены их семей не могут воспользоваться выплатами.

Законопроект, который останавливает судебное производство для всех мобилизованных, был внесен в ГД в конце октября. Согласно документу, предлагается включить в перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства случаи участия в боевых действиях и в проведении контртеррористической операции.

Ранее был принят закон, согласно которому участники боевых действий в рамках спецоперации, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

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Антон Похиляк
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