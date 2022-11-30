Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО

Депутаты Госдумы предложили запретить арест денег на счетах участников СВО

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили запретить арестовывать деньги на счетах участников специальной военной операции (СВО). Информация о внесенных поправках приводится на сайте нижней палаты парламента.

Их собираются учесть при втором чтении законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

В Госдуме напомнили, что банкам и приставам запрещено списывать средства участников боевых действий в рамках исполнительного производства, однако арест счетов возможен. Из-за этого участники СВО, а также члены их семей не могут воспользоваться выплатами.

Законопроект, который останавливает судебное производство для всех мобилизованных, был внесен в ГД в конце октября. Согласно документу, предлагается включить в перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства случаи участия в боевых действиях и в проведении контртеррористической операции.

Ранее был принят закон, согласно которому участники боевых действий в рамках спецоперации, а также члены их семей имеют право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.