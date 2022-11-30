Бывший уголовник потратил два миллиона рублей на тату по всему телу

Бывший уголовник Ян Григгс из Лондона потратил на тату по всему телу два миллиона рублей

Бывший уголовник Ян Григгс из Лондона, Англия, заплатил за тату по всему телу миллионы рублей. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Известно, что в общей сложности британец провел в различных тюрьмах 12 лет, однако изменил свою жизнь после освобождения. Он стал моделью и актером, снявшись в фильмах «Связанные кровью» и «Наследие», а также полностью преобразил внешность, потратив на нанесение узоров на кожу 300 часов и 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей). Отмечается, что сорок рисунков мужчина набил на лице.

По словам Григгса, у него было тяжелое детство, а затем он связался с наркотиками. При этом, пока мужчина находился в заключении, у него родился сын, а также погибла в автокатастрофе возлюбленная. «Я однозначно не хочу возвращаться к прежней жизни», — подчеркнул герой материала.

Ранее в ноябре сообщалось, что мастера с никнеймом nomad_radtattoo из Ванкувера, Канада, раскритиковали в сети за тату на лице клиента с надписью «хот-доги» (hotdogs).