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19:34, 28 ноября 2022Ценности

В сети раскритиковали мастера за тату с надписью на лбу клиента

Мастера nomad_radtattoo раскритиковали за тату на лбу клиента с надписью «хот-доги»

Кадр: @nomad_radtattoo

Мастера с никнеймом nomad_radtattoo из Ванкувера, Канада, раскритиковали в сети за тату на лице клиента с надписью «хот-доги» (hotdogs). Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте специалиста.

На размещенных кадрах татуировщик продемонстрировал, как наносит мужчине на лоб изображение в виде креста. При этом в горизонтальной части данной геометрической фигуры располагалось слово hot, а в вертикальной — dogs. Затем он снял на камеру результат своей работы, показав, как выглядит посетитель салона с готовым рисунком.

В свою очередь пользователи не оценили работу мастера. Они отметили, что ему следовало отказать клиенту в оказании услуги. «Как ты позволил ему это сделать?», «Почему ты ему не отказал?», «Если мастер соглашается сделать любую татуировку, о которой его попросят, — это тревожный знак», «Когда я думаю, что у меня плохое тату, я просто пересматриваю это видео», — заявили юзеры.

Ранее в ноябре сообщалось, что пользователь сети с никнеймом bigheadbonnie сделал на лице татуировку в виде бабочки и рассмешил подписчиков.

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Алина Гостева
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